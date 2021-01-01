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"Lakers, Cousins yerine Whiteside'a bakabilir" iddiası

Los Angeles Lakers'ın, Sacramento Kings pivotu Hassan Whiteside'ı hedef alabileceği iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, Sacramento Kings pivotu Hassan Whiteside'ı hedef alabileceği iddia edildi.

Lakers'ın eski guard oyuncusu Quinn Cook'u serbest bırakmasıyla oluşan kadro boşluğu için, iddia edildiği üzere DeMarcus Cousins'dan ziyade, Whiteside'ı hedef alabileceği söylendi.

Los Angeles Times'tan Dan Woike ve Broderick Turner, iddialarında şu ifadelere yer verdiler:

"Cook'un gidişiyle oluşan kadro boşluğunu doldurmak için henüz bir acele yok ve durum hakkında bilgi sahibi olan birçok kişi, Lakers'ın, beklenenin aksine Houston pivotu DeMarcus Cousins ile yeniden bir araya gelmesini beklemiyor. Ancak ekip, frontcourt rotasyonuna olası eklemeler için kontratı ödenip serbest kalmış oyunculara ve takas piyasasına bakacaktır.

Sacramento pivotu Hassan Whiteside, maç başına 14.5 dakikada 8.3 sayı, 5.7 ribaund ve 1.3 blok ortalamaları ile, takımın takip etmesi olası bir hedef."

Dokuz yıllık NBA kariyerinde oynadığı 433 normal sezon maçında Miami Heat, Portland Trail Blazers ve Kings formaları giymiş olan Whiteside, 13.4 sayı, 11.4 ribaund ve 2.4 blok ortalamalarına sahip.


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