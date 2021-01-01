"Lakers, Cousins yerine Drummond'ı tercih ediyor" iddiası!

Los Angeles Lakers'ın, DeMarcus Cousins yerine Andre Drummond'ı kadrosuna katmayı tercih ettiği iddia edildi.



Bir süredir, hem Drummond hem de Cousins'ın adı, 25 Mart olan son takas tarihinden önce bir pivot ile anlaşmak istediği bilinen Lakers'la geçmişti.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, raporunda bu konuyla ilgili şunları söyledi:



"Lig kaynakları, Lakers'ın serbest oyuncu DeMarcus Cousins ile ilgilendiğini söylese de, serbest kalması durumunda asıl tercih ettikleri isim, Drummond. Cavaliers'ın bir takas aradığı süreçte Drummond benche alınmıştı, ancak 28.8 milyon dolarlık devasa maaşı nedeniyle bunu başarabileceklerine dair şüpheler bulunuyor."



Drummond, Cleveland Cavaliers ile sözleşme altında olsa da, ekip son takas tarihinden önce kendisini takas etmek istiyor. Cousins ise birkaç gün önce Houston Rockets ile yollarını ayırdıktan sonra serbest bir oyuncu olmuştu.



