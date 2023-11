NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan 13 karşılaşmayla devam etti.



TRAIL BLAZERS 110-101 PISTONS



Portland Trail Blazers, Little Ceasars Arena'da ev sahibi Detroit Pistons'ı 110-101 mağlup etti.



Trail Blazers'ta Shaedon Sharpe 29 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 2 blokla takımda en skorer oyuncu olurken, Jerami Grant 24 sayı attı.



Pistons'da Cade Cunningham 30 sayı, 5 ribaund ve 4 asistle mücadele etti. Ausar Thompson 16 sayı, 7 ribaund, 2 asist ve 2 top çalma kaydetti.



RAPTORS 130-111 BUCKS



Toronto Raptors, Scotiabank Arena'da konuk ettiği Milwaukee Bucks'ı 130-111 yendi.



Pascal Siakam, 33 dakika süre aldığı maçta 26 sayı, 6 ribaund ve 7 asistle Raptors'a liderlik etti. Dennis Schröder 24 sayı, 4 ribaund, 11 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Scottie Barnes 21 sayı, 12 ribaund, 5 asist, 1 top çalma ve 2 blok kaydetti.



Malik Beasley 20 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla Bucks'a liderlik eden isim oldu. Giannis Antetokounmpo 16 sayı, 4 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma kaydederken, Damian Lillard 20 sayı, 2 ribaund ve 2 top çalmayla maçı tamamladı.



HAWKS 130-121 WIZARDS



Atlanta Hawks, State Farm Arena'da konuk ettiği Washington Wizards'ı 130-121 devirdi.



Hawks'ta Dejounte Murray 10/15 şut isabetiyle 24 sayı, 4 ribaund ve 8 asistle takımın en skorer oyuncusu oldu. Trae Young 23 sayı, 3 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla oynarken, De'Andre Hunter 23 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.



Wizards'ta Kyle Kuzma 25 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Deni Avdija 22 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle, Jordan Poole ise 13 sayıyla oynadı.



CELTICS 155-104 PACERS



Boston Celtics, TD Garden'da Indiana Pacers'ı 155-104 mağlup etti.



155 sayı, Celtics'in 1958-59 sezonunda Bob Cousy'nin yanı sıra Bill Russell ve Tommy Heinsohn'ın yer aldığı kadronun Minneapolis Lakers'ı 173-139 yenmesinden bu yana ulaştığı en yüksek sayı miktarı oldu. Jayson Tatum 30 sayı ve 12 ribaundlık double-double'ıyla Celtics'i galibiyete sürükledi. Derrick White ise 18 sayı, 4 asist ve 3 ribaund kaydetti.



TJ McConnell, Pacers'a 18 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Andrew Nembhard ise 14 sayı, 2 ribaund ve 1 asistle oynadı.



NETS 109-105 HEAT



Brooklyn Nets, Kaseya Center'da Miami Heat'i 109-105 devirdi.



Mikal Bridges, Nets'e 21 sayı, 7 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla liderlik etti. Lonnie Walker IV ve Armoni Brooks ise 17'şer sayıyla katkıda bulundular.



Tyler Herro Heat'te 30 sayı, 5 asist ve 3 ribaundla en skorer isimdi. Bam Adebayo 21 sayı, 14 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Jimmy Butler ise maçı 20 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.



CAVALIERS 95-89 KNICKS



Cleveland Cavaliers, Madison Square Garden'da New York Knicks'i 95-89 mağlup etti.



Donovan Mitchell 30 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle Cavaliers'a liderlik ederken, Caris LeVert 19 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Jalen Brunson 24 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Knicks'teki en skorer oyuncuydu. Immanuel Quickley ise 18 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



PELICANS 110-106 THUNDER



New Orleans Pelicans, Chesapeake Energy Arena'da Oklahoma City Thunder'ı 110-106 yendi.



Pelicans'ta CJ McCollum 29 sayı, 11 ribaund ve 5 asistle takımda en skorer isim olurken, Zion Williamson 20 sayı, 10 ribaund ve 8 asistle oynadı.



Shai Gilgeous-Alexander Thunder'a 20 sayı, 8 asist, 5 ribaund ve 3 top çalmayla liderlik etti. Chet Holmgren ise maçı 19 sayı, 11 ribaund ve 2 blokla tamamladı.



ROCKETS 128-119 HORNETS



Houston Rockets, Toyota Center'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 128-119 mağlup etti.



Jalen Green 23 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalmayla Rockets'ın en skorer ismi oldu. Fred VanVleet 22 sayı, 3 ribaund ve 11 asist kaydederken, Dillon Brooks 20 sayı, 3 ribaund, 5 asist ve 5 top çalmayla, temsilcimiz Alperen Şengün ise 19 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle maçı tamamladı.



Hornets'ta PJ Washington 23 sayıyla takıma liderlik etti. Terry Rozier 21 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalma ile oynarken, LaMelo Ball 19 sayı, 5 asist ve 1 top çalma kaydetti.



TIMBERWOLVES 110-89 NUGGETS



Minnesota Timberwolves, konuk Denver Nuggets'ı Target Center'da 110-89 yıktı.



Anthony Edwards, Timberwolves'aa 24 sayıyla liderlik etti. Karl-Anthony Towns ise 21 sayı, 8 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynadı.



Nuggets'ta Nikola Jokic 25 sayı, 10 ribaund ve 3 asistle mücadele etti. Jamal Murray ise, 14 sayı, 6 ribaund ve 6 asistlik performansıyla Nuggets'ta çift haneli skor üreten diğer tek oyuncu oldu.



MAVERICKS 114-105 BULLS



Dallas Mavericks, American Airlines Center'da konuk ettiği Chicago Bulls'u 114-105 mağlup etti.



Grant Williams 25 sayı, 5 ribaund ve 1 top çalmayla Mavericks'teki en skorer isimdi. Tim Hardaway ise maçı 24 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.



Bulls'ta Zach LaVine 22 sayıyla takıma liderlik ederken, Nikola Vucevic 21 sayı, 20 ribaund ve 2 top çalmayla oynadı.



JAZZ 133-109 GRIZZLIES



Utah Jazz, Vivint Arena'da konuk ettiği Memphis Grizzlies'i 133-109 yendi.



Grizzlies'in liderliğini 21 sayı ve 3 ribaund kaydeden Desmond Bane üstlendi. Jaren Jackson Jr. 19 sayı, 8 ribaund ve 2 asist kaydetti.



Jazz'de Collin Sexton benchten gelerek 23 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle takımın en skorer ismi olmayı başardı. Jordan Clarkson 20 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla, ilk beşin en skorer ismiydi.



WARRIORS 102-101 KINGS



Golden State Warriors, Golden 1 Center'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 102-101 mağlup etti.



Bitime 0.2 saniye kala isabet bulduğu orta masafe şutuyla maçı kazandıran Klay Thompson, karşılaşmayı 14 sayı, 2 ribaund, 2 asist ve 3 blokla tamamladı. Takımın en skoreri ise 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynayan Stephen Curry oldu.



Kings'te Domantas Sabonis 23 sayı, 11 ribaund ve 6 asistle mücadele etti. Harrison Barnes 14 sayı kaydederken, Malik Monk 16 sayı, 3 ribaund, 2 asist ve 2 blokla benche liderlik etti.



LAKERS 130-125 CLIPPERS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da konuk ettiği LA Clippers'ı uzatmada 130-125 yenmeyi başardı.



Clippers'a karşı 11 maçlık mağlubiyet serisinden sonra ilk kez galip gelen Lakers'ta LeBron James, 35 sayı, 13 ribaund, 7 asist ve 2 blokla takımın en skorer oyuncusu olurken, Anthony Davis 27 sayı, 10 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 4 blok kaydetti. D'Angelo Russell 27 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle, Austin Reaves ise 15 sayı, 6 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



Clippers'ta Kawhi Leonard 38 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla maçın en skorer oyuncusu oldu. Karşılaşmayı uzatma periyoduna taşıyan serbest atışlarda isabet bulmuş olan Paul George uzatmada altı faulle oyun dışı kalana dek, 35 sayı, 6 ribaund ve 2 top çalma kaydetti. Russell Westbrook ise 24 sayı, 11 ribaund, 8 asist ve 4 top çalmayla oynadı.