Lakers, Caruso'yu tutmak istemiş fakat fiyatı yüksek gelmiş!

Los Angeles Lakers'ın, eski oyuncusu Alex Caruso'yu takımda tutmak istediği, ancak fiyatını çok yüksek bulduğu iddia edildi.



Lakers, başarılı dört yıllık işbirliğinin ardından Caruso ile yollarını ayırmıştı. Birkaç rapor, Lakers'ın Chicago ile dört yıllık anlaşmasını imzalamadan önce Caruso'ya bir teklif götürmediğini öne sürmüştü.



27 yaşındaki oyuncu piyasaya sınırsız bir serbest oyuncu olarak girmiş ve Lakers, 10'dan fazla serbest oyuncu arasında Caruso'yu tutma konusunda bir karar almak zorunda kalmıştı.



The Athletic'ten Sam Amick'e göre, Caruso tarafı, Chicago Bulls ile 37 milyon dolar değerinde dört yıllık bir anlaşmayı kabul ettikten sonra hiçbir zaman karşı teklif almamıştı:



"Lakers'ın, Chicago'dan Alex Caruso için gelen dört yıllığı 37 milyon dolarlık serbest oyuncu teklifini karşılamadığına dair raporumun ardından, müzakereleri bilen bir kaynak, kendisinin geri istenmediği çıkarımını şiddetle reddetti.



Bu, Caruso'nun tarafının müzakerenin iletişim unsuru konusunda kafasının karıştığına dair iddiaları değiştirmiyor, ancak Lakers'ın hesaplama yönteminin, Milwaukee'nin P.J. Tucker ile olduğuna benzer olduğu görülüyor.



Her iki durumda da, her iki takımın da önlerine çıkacak olan fahiş lüks vergisi riskine dayanarak, kafalarında son bir fiyat noktası vardı.



Ve sonunda, ilk ilgiden sonra, fiyat çok yükseldiğinde yolları ayırmaya karar verdiler (Tucker'ın durumunda, kendisi iki yıllığı 15 milyon dolarlık bir anlaşmayla Miami'ye gitmişti)."



Lakers, Caruso yerine Talen Horton-Tucker ile yeniden sözleşme imzalarken, hücumdaki üretimini güçlendirmek adına Malik Monk ve Kendrick Nunn'ı kadrosuna eklemişti.