Lakers, Caruso için karşı teklif bile yapmamış...

Los Angeles Lakers'ın yeni Chicago Bulls point guardı Alex Caruso için bir karşı teklif bile yapmadığı iddia edildi.



Lakers, Russell Westbrook ve Wayne Ellington'ı ekleyerek dış oyuncu rotasyonunu geliştirirken, Trevor Ariza ve Kent Bazemore'u da kadrosuna kattı.



Westbrook'un takasından sonra sınırlı maaş boşluğu olan Lakers, taraftarın favorisi olan ve Chicago'ya dört yıllık bir anlaşma ile giden Caruso ile anlaşamadı.



The Athletic'den Sam Amick, Bulls'un bir teklif yapmasının ardından Caruso'nun ekibi Lakers ile bir araya geldiğinde, perde arkasında neler olup bittiğiyle ilgili bilgi aldı:



"Durum hakkında bilgisi olan bir kaynağa göre, Caruso'nun kampı, Bulls teklifini yaptıktan ve karşı teklif yapılmayacağının söylenmesinden sonra, Lakers'a geri döndü."



Caruso'nun Bulls'dan dört yıllığı 37 milyon dolarlık bir teklif aldığı bildirilmişti.



Geçtiğimiz sezon Caruso, maç başına 6.4 sayı, 2.9 ribaund, 2.8 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları tutturmuş ve üç sayı çizgisi gerisinden %40.1 şut isabeti yakalamıştı.



