Lakers, çalışanlarının maaşlarının %20'sini isteyebilir

Los Angeles Lakers'ın, koronavirüs salgınını çevreleyen mali kaygılar ışığında, üst düzey küçük bir grup çalışandan maaşlarının yüzde 20'sini gönüllü olarak ertelemelerini istemeyi planladığı açıklandı.



Bu, özellikle Lakers olduğu için bazılarına garip bir hamle gibi görünebilir, ancak NBA manzarasının etrafındaki diğer takımlar bunun gibi fikirleri başlatmıştı. Böyle zamanlarda, sadece personel ve ekip sahipleri değil, ligdeki oyuncular da maaşlarının bir kısmının darbe alacağını görebiliyordu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin son makalesinde bildirdiği gibi, bu yük, hem takım sahipleri, hem de oyuncular arasında paylaşılabilir.



NBA ve Ulusal Basketbol Oyuncuları Birliği (NBPA), oyuncuların maaşlarının %25 civarının lig emanetinde kalabileceği senaryolarını tartışmışlardı.



Oyuncuların 15 Nisan'daki maaş çeklerinin belli bir yüzdesini alıkoymaya başlayacak olan NBA ve NBPA anlaşması olmazsa, oyunculara normal bir zaman çizelgesinde tam olarak ödeme yapılmaya devam edilecek. FMA'daki kurallara göre, oyuncuların, maaşlarının bir bölümünü, bireysel olarak takımı ve maaşı için iptal edilmiş maçların formülüne dayanarak, daha sonra geri ödemeleri gerekecek.



NBA, koronavirüs salgını nedeniyle 2019-20 sezonunu Mart ayı ortasında askıya almaya karar vermişti.



