Los Angeles Lakers'ın Buddy Hield'ı takas yoluyla almak için Sacramento Kings'e yaptığı teklifi geliştirdiği bildirildi.



The Ringer'dan Kevin O'Connor, Lakers'ın Kings'e yaptığı takas teklifine, bu yılki NBA Draftı'nda sahip olduğu 22. seçimi de eklediğini belirtti:



"Birden fazla rapor, Lakers'ın Buddy için bir anlaşma yapmakla ilgilendiğini ve teklifine Montrezl Harrell, Kyle Kuzma veya Kentavious Caldwell-Pope'un yanı sıra, 22 numaralı seçimi de ekleyerek çabalarını hızlandırdığını söylüyor."



Hield, geçtiğimiz sezon Sacramento formasıyla maç başına 16.6 sayı, 4.7 ribaund ve 3.6 asist ortalamaları tutturmuştu.



