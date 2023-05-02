Los Angeles Lakers'ın, bu yaz Dallas Mavericks yıldızı Kyrie Irving'i kovalamakla 'ilgilenmediği' iddia edildi.



The Athletic'ten Tim Cato, Lakers'ın sezonda ivme kazanmasına yardımcı olan önemli parçalarını tamamen bırakmasını gerektirebileceğinden ötürü, bu yaz Irving'i kovalama konusunda "ilgisiz" olduğunu belirtti.



Irving'in, Lakers'ın Memphis Grizzlies'e karşı ilk tur playoff serisinin 6. maçına izleyici olarak katıldığı görülmüş, bu da birkaç ay öncesinden doğan spekülasyonları daha da güçlendirmişti.



"An itibariyle sezonu sona ermiş bir basketbolcunun, ligin yazlık evi olarak görülen şehirde bir basketbol maçına gitmesinin elbette kayda değer bir tarafı yok. Lig kaynakları, Irving'in James'e ne kadar yakın olursa olsun, Lakers'ın serbest oyuncu döneminde onun peşine düşmekle ilgilenmediğini söylüyorlar."



30 yaşındaki Irving, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olarak piyasada yer alacak. Geçtiğimiz sezon ortasında Brooklyn Nets ile tamamen ayrılma niyetine bağlı olarak, Kyrie'nin bir sonraki sözleşmesi için yüksek bir meblağ peşinde olduğu tahmin ediliyor.





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