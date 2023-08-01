Lakers, bu hafta içinde Davis'e kontratını uzatmak için teklif sunabilir

Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu Anthony Davis'e bu hafta içinde sözleşmesini uzatmak için teklif götürebileceği bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
Abone Ol
Lakers, bu hafta içinde Davis'e kontratını uzatmak için teklif sunabilir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2023 16:50
Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu Anthony Davis'e bu hafta içinde sözleşmesini uzatmak için teklif götürebileceği bildirildi.

Bu Cuma (4 Ağustos) kontratını uzatmaya hak kazanacak olan Davis, an itibariyle mevcut sözleşmesini son sezonu olan 2024-25'te erken feshetme şansına sahip.

ESPN analisti Brian Windhorst ise, 'Hoop Collective' isimli podcast'inde LA ekibinin Davis'le olan dönemini uzatmak istediğinden şu şekilde bahsetti:

"Lakers'ın bir tür teklifte bulunmasına veya bu konuda niyetini göstermesine dair bir beklenti olduğunu düşünüyorum."

ESPN'den Dave McMenamin daha önce her iki tarafın da 2023-24 sezonu başlamadan önce kontrat uzatma konusunda anlaşacağını bildirmişti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery