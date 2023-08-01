Los Angeles Lakers'ın, yıldız oyuncusu Anthony Davis'e bu hafta içinde sözleşmesini uzatmak için teklif götürebileceği bildirildi.



Bu Cuma (4 Ağustos) kontratını uzatmaya hak kazanacak olan Davis, an itibariyle mevcut sözleşmesini son sezonu olan 2024-25'te erken feshetme şansına sahip.



ESPN analisti Brian Windhorst ise, 'Hoop Collective' isimli podcast'inde LA ekibinin Davis'le olan dönemini uzatmak istediğinden şu şekilde bahsetti:



"Lakers'ın bir tür teklifte bulunmasına veya bu konuda niyetini göstermesine dair bir beklenti olduğunu düşünüyorum."



ESPN'den Dave McMenamin daha önce her iki tarafın da 2023-24 sezonu başlamadan önce kontrat uzatma konusunda anlaşacağını bildirmişti.



