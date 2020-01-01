Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, Anthony Davis'e kontrat vermekte sıkıntı yaşamayacak

Los Angeles Lakers'ın, TV anlaşmaları sayesinde, Anthony Davis'e yeniden kontrat teklifi sunmakla ilgili finansal bir sorun yaşamayacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers'ın, TV anlaşmaları sayesinde, Anthony Davis'e yeniden kontrat teklifi sunmakla ilgili finansal bir sorun yaşamayacağı bildirildi.

Lakers, bir aile şirketi olarak varlığını sürdürüyor ve diğer bazı takım sahiplerinin sahip olduğu bir zenginliğe sahip olmadığı biliniyor.

Ancak kaynaklar, Lakers'ın yıllık 200 milyon dolarlık televizyon anlaşması sayesinde, Davis ile yeniden anlaşma imzalamakta herhangi bir problem yaşamayacağını söylüyorlar. Lakers, ulusal televizyon anlaşmasındaki hisseleri söz konusu olduğunda, tek bir bilet satmadan dahi 300 milyon dolar gelir elde edebiliyor.

Lakers'ın, bazı azınlık sahipleri arasında, milyarder olan Philip Anschutz ve Patrick Soon-Shiong bulunuyor.

Lakers ayrıca Paycheck Koruma Programı için başvuruda bulunmuş, ancak daha sonra alacağı 4.6 milyon doları iade etmişti.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal