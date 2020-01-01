Lakers, Anthony Davis'e kontrat vermekte sıkıntı yaşamayacak

Los Angeles Lakers'ın, TV anlaşmaları sayesinde, Anthony Davis'e yeniden kontrat teklifi sunmakla ilgili finansal bir sorun yaşamayacağı bildirildi.



Lakers, bir aile şirketi olarak varlığını sürdürüyor ve diğer bazı takım sahiplerinin sahip olduğu bir zenginliğe sahip olmadığı biliniyor.



Ancak kaynaklar, Lakers'ın yıllık 200 milyon dolarlık televizyon anlaşması sayesinde, Davis ile yeniden anlaşma imzalamakta herhangi bir problem yaşamayacağını söylüyorlar. Lakers, ulusal televizyon anlaşmasındaki hisseleri söz konusu olduğunda, tek bir bilet satmadan dahi 300 milyon dolar gelir elde edebiliyor.



Lakers'ın, bazı azınlık sahipleri arasında, milyarder olan Philip Anschutz ve Patrick Soon-Shiong bulunuyor.



Lakers ayrıca Paycheck Koruma Programı için başvuruda bulunmuş, ancak daha sonra alacağı 4.6 milyon doları iade etmişti.



