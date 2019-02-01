Lakers, Anthony Davis için Pelicans'la görüşmüş bile!

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Los Angeles Lakers'ın, Anthony Davis ile ilgili New Orleans Pelicans ile iletişim kurduğu açıklandı.Perşembe günü, ESPN.com'dan Adrian Wojnarowski ve Zach Lowe, New Orleans Pelicans genel menajeri Dell Demps'in, Davis'in takas talebinin duyurulmasından bu yana Lakers GM'i Rob Pelinka'dan gelen telefon çağrılarına cevap vermediğini bildirmişlerdi.Wojnarowski, Perşembe gününün ilerleyen saatlerinde iki takımın temas kurduğunu ve takas son tarihinden önce tekrar konuşacaklarını bildirdi.Davis'in menajeri Rich Paul, Pazartesi günü Wojnarowski'ye yaptığı açıklamada, Davis'in New Orleans'tan takas talebinde bulunduğunu söylemişti.Wojnarowski ve Lowe, Pelicans'ın Davis'i sözleşmesinde kalan tam bir sezon varken Lakers'a göndermek için bir neden görmediklerini belirtmişti.