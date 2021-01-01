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"Lakers, Andre Drummond ile ilgileniyor" iddiası

Los Angeles Lakers, Forty Eight Minutes'den Sam Amico'ya göre, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond ile sözleşme imzalamakla ilgileniyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers, Forty Eight Minutes'den Sam Amico'ya göre, Cleveland Cavaliers pivotu Andre Drummond ile sözleşme imzalamakla ilgileniyor.

Son şampiyon ekip, kalf zorlanması nedeniyle kadro dışı kalan Anthony Davis'in yerine bir pivot arayşında ve Drummond da adaylar arasında olabilir.

Amico'ya göre Lakers, Drummond'la ancak kontratı ödenip serbest kalan oyuncuların bulunduğu piyasaya girmesi dahilinde anlaşma imzalamakla ilgilenecek:

"Knicks ile birlikte Drummond'ın adı, Brooklyn Nets, Boston Celtics ve LA Clippers ile geçmeye devam ediyor. Lakers ve Dallas Mavericks'in Drummond ile, yalnızca kontratı ödenip serbest bırakılması halinde ilgileneceği söyleniyor."

Lakers şu anda 24-11 derecesi ile, Batı Konferansı'nda ikinci sırada yer alıyor. Drummond ise 25 maçta maç başına 17.5 sayı, 13.5 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları ile oynuyor.

Cleveland Cavaliers, kendisini takas edene kadar Drummond'ı oynatmama kararı almıştı.


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