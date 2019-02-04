Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Lakers, AD için bu hafta Pelicans ile yeniden görüşebilir

Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans'ın bu hafta Anthony Davis üzerine takas görüşmelerinde bulunmalarının beklendiği söylendi.

Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans'ın bu hafta Anthony Davis üzerine takas görüşmelerinde bulunmalarının beklendiği söylendi.

Lakers, Çarşamba günü Pelicans'a beş teklif göndermişti. Seçeneklerden biri Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Ivica Zubac ve ilk turdan bir draft hakkıydı.

Pelicans, Lakers'ın ilk tekliflerine cevap vermemişti.

Davis, Pelicans'tan takas isteğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.

Pek çok kişi, elinde en çok varlık bulunan Boston Celtics'in de teklifler sunabilmesi için, Pelicans'ın yaz dönemini beklemesini bekliyor.




En çok okunanlar

7/24 NBA TÜRKİYE

Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans'ın bu hafta Anthony Davis üzerine takas görüşmelerinde bulunmalarının beklendiği söylendi.
Kyrie Irving, serbest oyuncu olma planları hakkındaki son spekülasyonların dikkat dağıtıcı olduğunu ve sadece bir şampiyonluk kazanmaya odaklandığını söyledi.
Dallas Mavericks sahibi Mark Cuban, yırtık çapraz bağlarından tedavi gören Kristaps Porzingis'in bu sezon oynamayacağını tahmin ettiğini belirtti.
Chicago Bulls'un, Lauri Markkanen ve Wendell Carter Jr. dışında kadrosundaki her oyuncu için takas tekliflerini dinleyeceği söylendi.
New Orleans Pelicans ekibinin, Los Angeles Lakers'ın Anthony Davis için sunduğu takas paketlerinden "etkilenmediği" iddiası ortaya atıldı.
Washington Wizards'ın sahibi Ted Leonsis, 'tanking' fikrinin "rahatsız edici" olduğunu ve Wizards'ın bu yıl playoff'lara kalmaya odaklandıklarını söyledi.
Jason Kidd'in, Los Angeles Lakers ekibi Luke Walton ile yollarını ayırmaya karar verirse, takımın bir sonraki koç adayı olabileceği iddia edildi.
LeBron James'in, kendisiyle bir araya gelmeye sıcak baktığı iddia edilen Kyrie Irving ile tekrar oynamaya istekli olduğu iddia edildi.
Los Angeles Lakers'ın, Anthony Davis ile ilgili New Orleans Pelicans ile iletişim kurduğu açıklandı.
Kristaps Porzingis'in New York Knicks'ten Dallas Mavericks'e takas olmasına rağmen, orada çok uzun süre kalamayabileceği konuşuldu.
Dallas Mavericks'in antrenörü Rick Carlisle, Luka Doncic ve yeni takım arkadaşı Kristaps Porzingis'e övgüde bulunarak, kendilerini "Dirk Nowitzki ve Steve Nash tarzı" bir duruma benzettiğini söyledi.
Dirk Nowitzki ve Luka Doncic, yeni Dallas Maverick'i Kristaps Porzingis için övgülerde bulundular.
Shaquille O'Neal, tüm zamanların en iyi NBA oyuncusu başlığı hakkında hiç bitmeyen tartışmada eski takım arkadaşı Kobe Bryant'ın çoğu zaman göz ardı edilmesi durumunun kendisini rahatsız ettiğini belirtti.
Damian Lillard, All-Star haftasonunda katılacağı üçlük yarışmasını kazanacağını söyledi.
Philadelphia 76ers yıldızı Jimmy Butler, çatışmacı kişiliği hakkında konuştu.
Joel Embiid, Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers karşılaşmasında bulduğu altı üçlük isabeti sonrası, Lakers'ın kendisine verdiği boş alandan dolayı saygısızlık edildiğini hissettiğini söyledi.
Kasık sakatlığından geri dönüş yapmaya yakın olduğu söylenen LeBron James'in, bu geceki LA Clippers karşılaşmasında oynamasının beklenmediği açıklandı.
Steve Kerr, DeMarcus Cousins'ın Golden State Warriors'a 11 maçlık galibiyet serisi boyunca taze bir enerji kazandırdığını söyledi.
New Orleans Pelicans ekibinin, geçtiğimiz günlerde takımdan takasını isteyen Anthony Davis'i Twitter sayfasından, Facebook sayfasından ve ekip tanıtım videosundan şimdiden kaldırdığı gözlemlendi.
New Orleans Pelicans'ın, Anthony Davis'i "şu an Los Angeles Lakers'a göndermekle ilgilenmediği" bildirildi.
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal