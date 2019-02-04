Lakers, AD için bu hafta Pelicans ile yeniden görüşebilir

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Los Angeles Lakers ve New Orleans Pelicans'ın bu hafta Anthony Davis üzerine takas görüşmelerinde bulunmalarının beklendiği söylendi.Lakers, Çarşamba günü Pelicans'a beş teklif göndermişti. Seçeneklerden biri Lonzo Ball, Kyle Kuzma, Brandon Ingram, Ivica Zubac ve ilk turdan bir draft hakkıydı.Pelicans, Lakers'ın ilk tekliflerine cevap vermemişti.Davis, Pelicans'tan takas isteğini geçtiğimiz hafta duyurmuştu.Pek çok kişi, elinde en çok varlık bulunan Boston Celtics'in de teklifler sunabilmesi için, Pelicans'ın yaz dönemini beklemesini bekliyor.