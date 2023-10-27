NBA'de normal sezon, geçtiğimiz gece oynanan iki karşılaşmayla devam etti.



BUCKS 118-117 76ERS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da Philadelphia 76ers'ı 118-117 mağlup etti.



Bucks'taki ilk resmi maçında Damian Lillard 39 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle takıma liderlik eden isim oldu. Giannis Antetokounmpo 23 sayı, 13 ribaund, 3 asist, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Brook Lopez'in 13 sayıyla, Bobby Portis ise benchten gelerek 10 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.



Sixers'ta Tyrese Maxey 31 sayı, 8 asist, 4 ribaund ve 2 top çalmayla takımın en skorer ismiydi. Joel Embiid 24 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle mücadele ederken, benchten gelerek mükemmel bir performans sergileyen Kelly Oubre Jr. 27 sayı ve 4 ribaundla, Tobias Harris ise 20 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle oynadı.



LAKERS 100-95 SUNS



Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da Phoenix Suns'ı 100-95 mağlup etmeyi başardı.



Bitime 7:57 kala 18-8'lik bir seri yakalayarak maçın dinamiğini değiştiren ve 12 sayılık farktan dönen Lakers ekibinde Anthony Davis, takıma 30 sayı, 13 ribaund, 2 asist, 3 top çalma ve 3 blokla takımın en skorer ismi olmayı başardı. LeBron James 21 sayı, 9 asist, 8 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, D'Angelo Russell 14 sayı, 5 asist, 4 ribaund, 2 top çalma ve 1 blokla katkı sağladı. Austin Reaves ise 10 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Suns cephesinde Kevin Durant 39 sayı, 11 ribaund, 2 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele etti. Eric Gordon 15 sayı ve 2 ribauntla maçı tamamlarken, Jordan Goodwin 14 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 2 top çalmayla, Josh Okogie ise 10 sayı, 8 ribaund, 3 asist ve 1 blokla oynadı.



