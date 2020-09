Lakers, 3-1 öne geçti!: "Elit bir savunma, süperstar etkisi yapıyor"

Los Angeles Lakers yıldızları LeBron James ve Anthony Davis ile koç Frank Vogel, Lakers'ın dün geceki 4. maçta Houston Rockets'ı 110-100 yenerek Batı Konferansı yarı final serisinde 3-1 öne geçmesi sonra konuştu.



Koç Vogel, LA'in takım savunmasının, kadroya başka bir All-NBA oyuncusunun eklendiğinde vereceği etkinin aynısını verdiğini söyledi:



"Bu playoff maratonlarında, elinizde o derece güçlü bir silah oluyor. Bir süperstar kadar güçlü. Elit bir savunmanız varsa, tabiri caizse bu üçüncü yıldızınız olabilir."



"ÇOK DERİN BİR TAKIMIMIZ VAR"



Vogel ayrıca, ekibinin derinliğinden de bahsetti:



"Anthony ve LeBron gibi iki büyük silahımız var. Bu takımın geri kalanının yeterince övgü aldığını sanmıyorum. Çok çok derin bir ekibimiz var. Diğer takımlarda büyük dakikalar oynayabilecek, lakin rotasyonda bile olmayan adamlar."



"Öncelikle takıma odaklanan bir ekibimiz var, bu grupla ilgili sevdiğim şey bu. Rajon Rondo ve Alex Caruso gibi. Talen Horton-Tucker'ın ilk playoff dakikalarını aldığı ve gerçekten iyi oynadığı için gurur duydum. Bizimle parlak bir geleceği var. İlk yarıda bize büyük bir destek verdi. İyi bir takım galibiyetiydi."



Houston'ı takım olarak %43.4 şut isabetinde tutmanın ötesinde, Lakers ekibi, Rockets süperstarı James Harden'ı 2/11 şut isabetiyle sadece 21 sayıda tuttu. Harden, 20 serbest atış denemesinden 16'sında isabet bulsa bile, kendisini sayı kralı olarak belirleyen maç başına ortalama 34.3 sayısının oldukça altında kaldı.



"HARDEN, HARİKA BİR HÜCUM OYUNCUSU"



Dün gece 16 sayı, 15 ribaund ve 9 asist ile oynayan James, Lakers savunmasının Harden karşısında ne kadar etkileyici bir başarıya imza attığını vurguladı:



"James muhtemelen bu ligde gördüğümüz en iyi hücum oyuncularından biri. Yani, 20 serbest atış denemesi vardı ve biz onu serbest atış çizgisinden uzak tutmaya çalışıyorduk. Oyun planlarımızdan biri, onu serbest atış çizgisine götürmemekti ama, adam o kadar zeki ki, yine de 20 serbest atış denemesi yapabildi."



"Yani ondan gelebilecek her şeyi elemeye çalıştık, çünkü her yerden skor üretebiliyor. Boyalı alanda floater atıyor, step-back şutu var, hızlı hücumda üçlük atıyor, topsuz alanda pozisyon alıp atıyor. Ve dediğim gibi, serbest atış çizgisine geldiği boyalı alandaki hareketleri çok kurnazca. Biz de bundan bazı şeyleri götürmeye çalıştık. Her şeyi götüremeyiz, çünkü hücumda o kadar iyi bir oyuncu. Oyun planını izlemeye çalışıp, oradan ne olacağını göreceğiz."



"SAVUNMADA BİR ADIM YAVAŞ GİBİYDİM"



29 sayı, 12 ribaund, 5 asist ve 2 blokla Lakers'ın dün geceki en etkili ismi olan Davis, savunma tarafında kötü olmamasına rağmen, bu alandaki performansından memnun değildi:



"Bu gece savunma rotasyonlarında bir adım yavaş olduğumu hissettim. Savunmada daha iyi olabileceğimi düşünüyorum. 4. maçın başlarında, ritmimden düştüm. Ama devam etmem için, içeri girip hücum ribaundları almaya, takım arkadaşlarım için perde yapmaya, tüm kağıda yansımayan şeyleri yapmaya ve sadece skor üretmenin yanı sıra, oyunu başka şekillerde de etkileyebileceğimden emin olmaya çalışıyorum."



Davis'in performansı şu şekildeydi: