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Lakers, 2022'ye kadar Deng'e parasını ödemek zorunda!

NBA'in, Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Luol Deng'in maaşının bordrodan kaldırılma olasılığını reddettiği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA'in, Los Angeles Lakers'ın eski oyuncusu Luol Deng'in maaşının bordrodan kaldırılma olasılığını reddettiği açıklandı.

Bunun sonucu olarak Deng'in 5 milyon dolarlık maaşı, 2021-22 sezonunun sonuna kadar takımın maaş bordrosunda kalacak. Lakers, Deng'in kariyerini sona erdiren bir sakatlık yaşadığını düşündüğü için, geçtiğimiz ay maaşının miktarında bir boşluk yaratılmasını talep etmişti.

Kariyerinde iki kez All-Star seçilen Deng, Los Angeles ekibiyle dört yıllığı 72 milyon dolarlık bir anlaşma imzaladığın dönemde bile kariyerinde bir düşüş yaşıyordu.

Lakers ile kontratının ödenip serbest bırakılması anlaşmasına varmadan önce Deng, 2017-18 sezonunda sadece bir maçta oynamıştı. Deng, en son 2018-19 sezonunda Minnesota Timberwolves ile 22 maçta forma giymişti.

NBA kariyeri boyunca Deng, oynadığı 902 maçta 14.8 sayı, 6.1 ribaund ve 2.3 asist ortalamalarına sahipti.


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