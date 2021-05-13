Lakers, 2020 NBA şampiyonluk bayrağını yükseltti!

Los Angeles Lakers, dün gece Houston Rockets'a karşı oynanan maçtan önce 2020 NBA şampiyonluk bayrağını tavana yükseltti.Lakers, iki bölümlük bir videoyla takım tarihinde kazandıkları 17 şampiyonluğu kutladı.LeBron James törenden önce, bu sezon şampiyonluğu tekrarlamayı planlayan Lakers için,şeklinde konuştu.Lakers'ın 17'nci şampiyonluk bayrağı, sezon boyunca "Takipte Kalın, Lakers Ailesi" yazan siyah bir tabela ile kaplıydı.