Los Angeles Lakers, dün gece Utah Jazz'e karşı aldığı 116-108'lik galibiyetin ardından, Batı Konferansı'nda 1. sırayı garantilemiş oldu ve bunu 2010 yılından beri ilk defa başardı.



StatMuse, Lakers'ın 1. sırada bitirdiği sezonlarda oldukça başarılı olduğunu, şu tweet'le belirtti:



"Lakers, takım tarihinde Batı'da 17. kez birinci sırayı garantiledi. Bu 17 sezonun 9'unda şampiyonluğu kazandılar, buna son iki sefer de dahil (2009, 2010)."



Bu sezon, organizasyon tarihindeki en uzun süre olan altı senelik playoff yokluğu sonrası, takım için önemli bir geri dönüşü temsil ediyor. Takımın 2018-19 sezonunda yüksek beklentileri olsa da, 37-45 derecesi ile bitirdiği sezonda, playofflardan 11 maç uzakta kalmışlardı.



2019-20 sezonunda Anthony Davis'in gelmesiyle işler değişmişti ve LeBron James ise, önceki sezon hayal kırıklığı yaratan bir maratondan sonra sağlıklı kalabilmişti.



İkili, All-Star maçına ilk beş başlayıp, her birinin MVP oy yarışı için meşru bir argümana sahip olduğu sezonda, üst düzeyde performans göstermişti.



James şu anda 25.5 sayı, 8.0 ribaund ve kariyerinin en yükseği olan 10.5 asist ortalamalarla oynarken, Davis ise 26.6 sayı, 9.3 ribaund ve 2.4 blokla oynamıştı. Sadece bu iki oyuncunun üretimi, Lakers'ın bu sezonda NBA şampiyonluğunu kazanması için meşru bir aday haline getiriyor.



Tecrübeli ekibin dört aylık boşluğa nasıl tepki vereceği ve özellikle Avery Bradley ve Rajon Rondo'nun olmamasıyla, bubble'da nasıl performans göstereceklerine dair sorular bulunuyordu.



Lakers'ın Kyle Kuzma, Dwight Howard, Kentavious Caldwell-Pope, Danny Green, JaVale McGee ve Alex Caruso gibi oyunun her iki ucunda da yardımcı olabilecek güçlü bir oyuncu kadrosu var. Dion Waiters da bubble sezonunda şaşırtıcı bir üretim ortaya koymuştu.



