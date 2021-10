Lacob: "Wiseman, 10 yılda bir görülen bir oyuncu!"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, takımın genç pivotu James Wiseman'ın "10 yılda bir görülen bir oyuncu" olduğunu söyledi.



Lacob, The Athletic'den Tim Kawakami ile yaptığı röportajda, Wiseman'ı Draft ettiği için duyduğu memnuniyeti dile getirirken, kendisinin halen jenerasyonun en yetenekli oyuncularından biri olduğunu düşündüğünü açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, kendisi hep kafamdaki 1 numaraydı. Sadece on yılda bir görülen bir adam olduğunu düşünüyorum. (Joel) Embiid dışında, son on yılda bu kategoriye koyabileceğiniz başka bir pivot olduğunu sanmıyorum. İkisi farklı oyuncular, belki. Ama bu adam son derece yetenekli."



"TAKIMIMIZA ÇOK UYUMLU"



Lacob, Wiseman'ın çalışma ahlakına ve kişiliğine de övgüler yağdırarak, kendisinin modern bir NBA pivotu olabileceğine ve oyununa çeşitlilik katabileceğine inandığını belirtti:



"Onu şahsen antrenmanlarda izlediğinizde, oldukça ilgi uyandıran bir oyuncu. Kendi boyunda biri için sahada yaptığı bazı şeyler harika, oldukça hareketli ve top hakimiyeti de gerçekten iyi. Şut atamadığını söyleyen herkes çıldırmış diyebilirim. Atabiliyor, daha da iyiye gidecek.



Ve tabii ki çok da iyi bir savunmacı, çember koruyucusu ve blokçu olacak, yani sevilecek birçok özelliği var. Bundan ötürü kendisi ihtiyacımız olan şeye ve ekibimize de çok uyumlu."



Wiseman, çaylak sezonunda sakatlanmadan önce %5.,9 şut isabetiyle 11.5 sayı, 5.8 ribaund ve 0.9 blok ortalamaları yakalıyordu.