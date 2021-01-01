Lacob: "Warriors her zaman yeni yıldızlar almak ister!"

Golden State Warriors yöneticisi Joe Lacob, Warriors'ın "her zaman yeni yıldızlar eklemek istediğini" söyledi.



Warriors ekibi Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'le beraber halen şampiyonluk kadrolarının çekirdeğini bir arada tutuyor olsa da; takımın ligin zirvesine geri dönmek için daha fazla parçaya ihtiyacı bulunuyor.



Bu duruma bağlı olarak NBC Sports'a konuşan Lacob, tüm söylentilerin doğru olmadığını, ancak bazen gerçekten bir anlaşma yapmaya çalıştıklarını belirterek, kadrolarına her zaman daha fazla yıldız eklemek istediklerini itiraf etti:



"Kesinlikle. Sorgusuz sualsiz. Neden istemeyelim? Aksi takdirde, görevimizi yapmamış oluruz. Kamuoyunun bilmediği ve kulağımıza gelen, kimi zaman doğru, kimi zaman ise yanlış olan söylentiler hakkında bazı telefon görüşmeleri yaptığımız oluyor."



