Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Stephen Curry ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James arasındaki rekabetin, Magic Johnson ve Larry Bird arasındaki efsanevi rekabete yakın olduğunu söyledi.



Lacob, Curry ve James arasındaki rekabetin Magic ve Bird ile aynı seviyede olduğuna inandığını, şu sözlerle ifade etti:



"Onlar (Magic ve Bird) arasında kolej rekabeti vardı ve bu rekabet NBA'e taşınarak, ligde büyük bir devrim yaratmıştı. Hepimiz bunun bilincindeyiz.



Yani bilmiyorum, onları bu ikiliyle karşılaştırmak zor fakat bu rekabet de oldukça büyük ve henüz sona ermiş değil. Çünkü görünüşe göre LeBron sonsuza kadar oynamaya devam edecek gibi. Belki Steph de oynayabilir, öyle umuyorum.



Ama bu çok büyük bir rekabet. LeBron'la beşinci kez karşı karşıya geliyoruz ve ona karşı başarılı bir geçmişimiz var. Efsanevi bir rekabet. Başka ne denebilir ki?"



1970'li yıllarda gerek ekonomik, gerekse tanınırlık bazında çok iyi bir noktada olmayan NBA'i sahadaki rekabetleriyle birçok kişinin gözünde 'kurtaran' Bird ve Magic ikilisi, 1984, 1985 ve 1987'de NBA Finallerinde karşı karşıya gelmiş, bunlardan ilkinde Boston Celtics efsanesi galip gelirken, son ikisinde Lakers ikonu sahadan zaferle ayrılmıştı.





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