Lacob: "Steph kesinlikle dönecek, Klay kesin değil"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, "bir sonraki hanedanı" şimdiden görebildiğini söyledi.



Stephen Curry'nin önümüzdeki ay Golden State kadrosuna tekrar katılmasını beklediğini söyleyen Lacob, "tanking" yapma konusuna hiç ilgisinin olmadığını ve Warriors'ın, gelecek sezon Curry, Klay Thompson, Draymond Green ve Kevon Looney'nin sağlıklı olmasını planladığını belirtti:



"Bununla ilgili en güzel şey, bir sonraki hanedanı yeniden hayal edebilmemiz. Bence bulunduğumuz yerle durum değerlendirmesi yapabilmemiz ve yeniden bir şeyler yaratmaya çalışmamız açısından iyi bir yıl oldu."



"Bir adam eklersiniz ve bu her şeyi değiştirebilir. Zaten tüm zamanların en büyük şutörlerinden ikisine sahibiz. Maçlara bakın. Sadece altı ya da sekiz sayıyla falan kaybediyoruz. Ama bu iki adamı eklerseniz, zaten oldukça iyi durumdayız. Bence Andrew Wiggins çok yardımcı olacak."



"STEPH DÖNECEK, KLAY KESİN DEĞİL"



Lacob'a göre Warriors, yaza sağlıklı girmesini sağlamak veya lotarya oranlarını en üst düzeye çıkarmak için, Curry'yi tamamen kadro dışı bırakmayı hiç düşünmemiş.



"Steph geri dönecek. Bu dahili bir tartışma bile değil. Oynamaya hazır, o yüzden oynamalı. Bu arada, her maçı da kazanmaya çalışacağız. Cidden, 'En iyi seçim hakkını kazanmak için her maçı kaybedelim' olayında değilim. Bunu yapmaya çalışırsanız, basketbol tanrılarıyla uğraşıyorsunuz demektir. Yani buna inanmıyoruz."



Lacob, Thompson'ın bu sezon dönüp dönmeyeceğinden veya gelecek Ekim'e kadar bekleyip beklemeyeceğinden ise emin olmadığını belirtti:



"Klay sezon sonundaki birkaç maç için geri gelebilir. Gelmeyebilir de. Bu çok önemli değil. Belki temkinli davranırız. Belki. Bu ona bağlı."