Lacob: "Seyirciler olmadan, gelirimizin %70'ini kaybediyoruz"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, taraftarların maçlara katılmamasıyla, ekibin gelirlerinin %70'ini kaybettiğini belirtti.



Lacob, yakın zamandaki bir SporticoLive etkinliğinde "Bu durumda taraftarlarımız olmadığında gelirimizin %70'inden fazlasından mahrum kalıyoruz." şeklinde konuştu.



Lacob ayrıca, Warriors'ın bu sezon kapıda hızlı PCR testleri yapmak da dahil olmak üzere, taraftarların katılımı sağlamanın yollarını aramaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi:



"Aslında çok maliyetli bir şey, ancak gerçek şu ki, biz buna ne kadar harcama yaparsak yapalım, binada taraftarlarımız olduğu sürece çoğunluk miktarını geri kazanabileceğimizi düşünüyoruz."



Warriors, büyük bir yerel medya sözleşmelerine sahip olmadığı ve yeni bir arenaya taşınmasının ardından yapılan harcamalar nedeniyle, KOVID pandemisinden en olumsuz etkilenen takımlardan biri olmuş durumda.



Sportico, takımın geçtiğimiz sezon iç saha maçlarından 434 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ediyor.



