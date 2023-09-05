Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Chris Paul için gelecekteki planları hakkında konuştu.



Warriors, bu yaz Paul için şok edici bir hamle yaparak, genç guard Jordan Poole'u Washington Wizards'a göndermişti.



Ancak Warriors'ın 2024-25 sezonunda sözleşmesi garantili olmayan Paul'u, maaşını üstlenmek isteyen bir takımla takasta kullanabileceğini ve kendisinin mali amaçlarla alındığını öne sürenler de olmuştu.



Lacob, takımın CP3'yi takaslamak gibi bir arzusu olmadığını belirterek, ekibe dahil olmasından dolayı duyduğunu heyecanı şu şekilde dile getirdi:



"Birçok olasılık var. Açıkçası Chris Paul'u takas etmek veya bu sözleşmeyle ilgili bir şeyler yapmak gibi bir hedefimizin olduğunu düşünmüyorum. Takımda Chris Paul'un olması fikri hoşumuza gitmişti. Bu konuda oldukça heyecanlıyız. Bu hamlenin ne kadar iyi sonuç vereceğine bakıp, oradan yol alacağız."



Geçtiğimiz sezon CP3, maç başına 13,9 sayı, 4,3 ribaund ve 8,9 asist ortalamaları yakalamıştı.



