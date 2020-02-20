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Lacob: "Lakers ve Knicks'ten daha çok gelirimiz var"

Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, Warriors'ın Los Angeles Lakers ve New York Knicks'ten çok daha fazla gelire sahip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com
Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, Warriors'ın Los Angeles Lakers ve New York Knicks'ten çok daha fazla gelire sahip olduğunu söyledi.

Forbes'a göre, Warriors NBA'de takım değerleri listesinde üçüncü sırada yer alıyor. 4.6 milyar dolarlık New York Knicks ve 4.4 milyar dolarlık Los Angeles Lakers, 4.3 milyar dolarlık Warriors'tan daha değerli konumda.

Lacob, bu durum için "Forbes daha genel bir göstergedir. Gelir tahminleri Golden State için yetersiz kalmış. Knicks ve Lakers'tan çok daha fazla gelirimiz var." şeklinde konuştu.

Forbes, Warriors'ın 2018-19 sezonunda 440 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin ederken, Knicks için 472 milyon dolar, Lakers için ise 434 milyon dolar gelir elde ettiğini tahmin etmişti.

Lacob, takımı 450 milyon dolara satın aldığında, Warriors'ın değeri 188 milyon dolardı.


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