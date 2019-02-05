Lacob: "Kimse bizden çok para harcamayacak"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Warriors'ın çekirdeğini bir arada tutma konusunda paranın bir sorun olmayacağını söyledi.
Lacob, şu ifadeleri kullandı: "Ne istersek yapabiliriz (maddi olarak). Ve bunun, bu takımın büyük bir takım olarak ilerlememesinde bir neden olmayacağını beklemeniz gerek. Oyuncularımıza hak ettiklerini ödeyecek sermayemiz var. Ve ödeyeceğiz de."
Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green önümüzdeki iki yıl serbest oyuncular olacak.
Lacob, Warriors'ın kazanma kültürünün, oyuncuları cezbederek takımda tutmak adına en önemli özellikleri olduğunu da ekledi: "Yapabileceğimiz tek şey elimizden gelen en iyi organizasyon olarak oyunculara elimizden gelenin en iyisini yapmak, en iyi ortamı sağlamak, en iyi yönetime sahip olmak ve harika bir arenaya sahip olmak. Yani şimdiye dek yaptığımız her şey. Organizasyonun kültürü, sanırım kendi adına konuşuyor. Sonra ne olacaksa olur. Agresif kalacağız. Kimse bizden çok para harcamayacak, kimse bizden çok çalışmayacak."