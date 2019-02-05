Lacob: "Kimse bizden çok para harcamayacak"

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Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Warriors'ın çekirdeğini bir arada tutma konusunda paranın bir sorun olmayacağını söyledi.Lacob, şu ifadeleri kullandı:Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green önümüzdeki iki yıl serbest oyuncular olacak.Lacob, Warriors'ın kazanma kültürünün, oyuncuları cezbederek takımda tutmak adına en önemli özellikleri olduğunu da ekledi: