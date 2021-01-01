Lacob: "Curry'nin, yüzük sayısını LeBron'la eşitlemesini istiyorum"

Golden State Warriors'ın sahibi Joe Lacob, Stephen Curry'nin şampiyonluklarda Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile eşleşmesini istediğini söyledi.



Lacob yakın zamanda Curry'nin kazandığı şampiyonluk sayısında LeBron'la eşit olduğunu görmek istediğini belirtti:



"LeBron'un kaç şampiyonluğu var? Dört mü? Steph'in üç tane var. Steph'in o seviyede yer almasını, en azından onunla eşitlenmesini görmeyi gerçekten çok istiyorum."



2021'den önceki son 10 Final serisinde ya LeBron ya da Curry sahne almıştı ve bu ikili, sayısız kez birbiriyle karşı karşıya gelmişti. Bu süreçte LeBron dört kez, Curry ise üç kez şampiyon olmuştu.



Warriors şu anda sezonda 10-1'lik bir dereceye sahip ve Curry'nin bu yıl dördüncü şampiyonluğunu kazanması imkanlar dahilinde yer alıyor.



