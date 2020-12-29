İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında Arsenal deplasmanda Brighton ile karşı karşıya geldi. Amex Stadı'nda oynanan mücadeleyi Arsenal 1-0'lık skorla kazandı.



Arsenal'e galibiyeti getiren gol, 66. dakikada Lacazette'den geldi. Fransız golcü, oyuna girdikten sadece 21 saniye sonra ağları sarstı ve takımına 3 puanı getirdi. Fransız yıldız ayrıca, attığı 7 golle takımının en golcü ismi de konumunda yer alıyor.



Alt sıralardan kurtulmaya çalışan Arsenal böylece üst üste 2. galibiyetini aldı ve 20 puanla 13. sıraya kadar yükseldi. 7 maçtır kazanamayan Brighton ise 13 puanda kaldı.



Premier Lig'in 17. haftasında Arsenal deplasmanda West Bromwich ile karşılaşacakken, Brighton evinde Wolverhampton'ı konuk edecek.



