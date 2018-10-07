İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Arsenal, Fulham deplasmanından Lacazette(2), Ramsey ve Aubameyang'ın golleri ile 5-1 galip ayrılmayı başardı ve galibiyet serisini 9 maça çıkardı.Karşılaşmaya hızlı başlayan Arsenal, Fransız yıldızı Alexandre Lacazatte'nın 29. dakikada topu ağlara göndermesi ile durumu 1-0'a getirdi.44. dakikada Vietto'nun asistinde golü bulan Andre Schürrle, Fulham adına golü kaydetti ve 1-1'lik eşitliği sağladı.Dakikkalar 49'u gösterdiğinde sahneye yeniden Lacazette çıktı ve Arsenal adına skoru 2-1'a getiren golü kaydetti.İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal, 67. dakikada Ramsey ile golü buldu ve 2 farklı üstünlüğü sağlayarak durumu 3-1'e getirdi.79. dakikada sahneye Aubameyang çıkarken, topu ağlara göndererek takımının 4-1'lik üstünlüğünü sağladı.Karşılaşmada adeta patlama yapan Arsenal, 90. dakikada Aubameyang'ın ağlara gönderdiği golle skoru 5-1'e getirdi ve bu skor aynı zamanda maçın sonucunu belirledi.Bu sonuçla Arsenal, puanını 18'e çıkartarak Premier Lig'de 3. sıraya yükseldi. Fulham ise 5 puanla 17. sırada yer aldı.Arsenal gelecek hafta evinde Leicester City'i ağırlayacak. Fulham ise deplasmanda Cardiff'in konuğu olacak.