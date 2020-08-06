Labbadia'dan Prince Boateng'e veto!

Hertha Berlin Teknik Direktörü Bruno Labbadia, kiralandığı Beşiktaş ile yollarını ayıran ve Fiorentina'ya geri dönen Kevin Prince Boateng'in transferini veto etti.
Labbadia, Berlin doğumlu 33 yaşındaki Boateng için gelen soruya, "Kevin Boateng'in kalitesi var, buna hiç şüphe yok. Ancak, biz gelecek yılların kadrosunu kurmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir strateji. Bu nedenle genç oyuncuların transferine odaklanmış durumdayız." cevabını verdi.
Kariyerine Hertha Berlin altyapısından yetişerek ve profesyonel olarak başlayan Kevin Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.
Labbadia, Berlin doğumlu 33 yaşındaki Boateng için gelen soruya, "Kevin Boateng'in kalitesi var, buna hiç şüphe yok. Ancak, biz gelecek yılların kadrosunu kurmak istiyoruz. Bu bizim için çok önemli bir strateji. Bu nedenle genç oyuncuların transferine odaklanmış durumdayız." cevabını verdi.
Kariyerine Hertha Berlin altyapısından yetişerek ve profesyonel olarak başlayan Kevin Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de çıktığı 11 maçta 3 gol atıp 1 asist yapmıştı.