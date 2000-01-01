LA takımları, Glenn Robinson III ile ilgileniyorlar!

Los Angeles Lakers ve LA Clippers'ın, Glen Robinson III'ü almakla ilgilendikleri bildirildi.



Lakers ve Clippers, 2020-21 sezonu öncesinde kadroya daha fazla derinlik katma umuduyla hala pazarı araştırmaya devam ediyorlar.



Hoopshype.com'a göre Robinson III, LA takımları da dahil olmak üzere birçok NBA takımının ilgisini çekmiş durumda.



26 yaşındaki forveti kadrosuna katmakla ilgilenen diğer takımlar arasında Houston Rockets, Utah Jazz ve Brooklyn Nets de bulunuyor.



Robinson III geçtiğimiz sezon oynadığı 62 maçta, %39.1 üçlük isabetiyle 11.7 sayı ortalaması kaydetmişti.



2019-20 sezonuna Golden State Warriors ile başlayan Robinson III, sezon ortasında Philadelphia 76ers'a takas edilmişti. Robinson ligde güvenilir bir 3-ve-D oyuncusu olarak kabul ediliyor.



Robinson III ayrıca 2014'te kendisini Draft eden Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers ve Detroit Pistons formalarını da giymişti.



