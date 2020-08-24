La Liga'ya yükselen 3. takım Elche oldu

İspanya 2. Ligi'nde oynanan play-off finalinde Elche, 90+6. dakikada bulduğu golle Girona'yı mağlup ederek La Liga'ya yükselen 3. ve son takım oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
La Liga'ya yükselen 3. takım Elche oldu
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24 Ağustos 2020 05:58
İspanya 2. Ligi'nden La Liga'ya yükselen 3. ve son takım Elche oldu.

Girona ile Elche'yi karşı karşıya getiren play-off finalinde Elche, 90+6. dakikada Pere Milla'nın golüyle 1-0'lık galibiyeti elde ederek adını La Liga'ya yazdırmayı başardı. 2015 yılında finansal sorunları nedeniyle küme düşürülen Elche, 2017-2018 sezonunda 3. Lig'de mücadele ediyordu ve her sezon gösterdiği başarı ile önümüzdeki sezon için La Liga biletini kapmış oldu.

La Liga'ya daha önce yükselmeyi garantileyen takımlar, 2. Lig'de şampiyon olan Huesca'nın yanı sıra sezonu 2. sırada tamamlayan Cadiz olmuştu.

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