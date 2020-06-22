La Liga'da yeni lider Real Madrid

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid, Barcelona'nın Sevilla deplasmanında puan kaybetmesinin ardından Real Sociedad'ı deplasmanda yenerek zirveye kuruldu.

La Liga'da yeni lider Real Madrid
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22 Haziran 2020 00:55
La Liga'nın 30. hafta karşılaşmasında Real Madrid, Real Sociedad deplasmanına konuk oldu.

Reale Arena'da oynanan karşılaşmayı Real Madrid 2-1 kazanarak Barcelona'nın puan kaybettiği haftayı değerlendirmiş oldu.

İlk yarısı golsüz geçen karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior'un düşürülmesi ile kazanılan penaltıyı Sergio Ramos gole çevirerek eşitliği bozdu. 70. dakikaya gelindiğinde ise Karim Benzema Valverde'nin asistinde golü buldu ve fark 2'ye çıktı. 83. dakikada ise Mikel Merino'nun golü farkı yeniden bire indirse de kazanan değişmedi ve Real Madrid sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Real Madrid bu galibiyetle 65 puana yükseldi ve Barcelona'nın puan kaybettiği haftayı galibiyetle geçerek zirveye yerleşti. Real Sociedad ise 47 puanda kaldı, ilk 4'e girip Şampiyonlar Ligi vizesi almak için verdiği mücadelede yara aldı.



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