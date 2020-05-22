İspanya La Liga'nın şifresiz yayını için İspanya Futbol Federasyonu ile La Liga yönetiminin yayıncı ile yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı.Marca'da yer alan habere göre; Hükümet, maçların şifresiz yayınlanması için destek verdi. Ancak, yayıncı kuruluş bu talebi kabul etmedi. İspanya'daki bir anlaşma gereği haftada 1 maçın şifresiz yayını devam edecek. Ancak, geri kalan maçlar için yayıncı, gelen talebi kabul etmedi.Koronavirüs nedeniyle düşen gelirlerini gerekçe gösteren La Liga yayıncısı, bu süreçte ödemeleri elinden geldiğinde yapmaya devam ettiğini ancak gelirlerinin neredeyse sıfıra indiğini aktardı.İspanya'da görüşmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini ancak tüm maçların şifresiz yayınının uzak bir formül olduğu vurgulandı.