La Liga'da koronavirüse karşı önlem amacıyla ilginç bir yöntem geliştirildi.La Liga'nın koronavirüs protokolüne göre; oyunculardan maçlar oynandıktan sonra pozitif çıkan olursa, o oyuncunun maç içerisinde temas ettiği diğer oyuncuları belirlemek için "" kullanılacak.Protokole göre bir oyuncu pozitif çıkarsa, anında karantinaya alınacak ve oynadığı kulübün tesisleri dezenfekte edilecek.Oyuncunun çevresindeki kişiler incelenecek ve 5 dakikadan fazla temas halinde olduğu oyunculara da ayrıca inceleme yapılacak.Protokol, İspanya'daki La Liga ve La Liga 2 kulüplerine Mayıs ayı başında federasyon tarafından iletildi. La Liga Başkanı Javier Tebas, İspanya'da liglerin başlama tarihi için 12 Haziran tarihini vermişti.- Oyuncular ve antrenörler her maçtan 24 saat önce incelenecek ve stadyuma geldiklerinde ateşleri ölçülecek.- Maç topları düzenli olarak dezenfekte edilecek.- Oyunculara ısınma öncesi ve sonrasında dezenfektan sunulacak.- Tüm oyuncular ve teknik personel stadyuma gelirken maske ve eldiven takmak zorunda olacak.- Maçlardan önce el sıkışma olmayacak.- Antrenörler maç sonu basın toplantılarını video konferans olarak düzenleyecek.