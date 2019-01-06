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La Liga'da haftanın maçında kazanan yok

İspanya La Liga'nın 18. haftasında oynanan mücadelede zirveye oynayan iki takım, Sevilla ile Atletico Madrid sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kaynak: Sporx.com
La Liga'da haftanın maçında kazanan yok
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06 Ocak 2019 20:07
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Sevilla 37. dakikada Ben Yedder'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid'e beraberliği getiren gol, 45. dakikada Griezmann'ın frikikten attığı güzel gol ile geldi.

Bu sonucun ardından Sevilla son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 33 puana yükseldi. Atletico Madrid'in ise 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve Simeone'nin öğrencileri 35 puanla 2. sırada yer aldı.

La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid evinde Levante'yi konuk edecekken, Sevilla deplasmanda Bilbao'ya konuk olacak.



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