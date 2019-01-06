İspanya La Liga'nın 18. haftasında Sevilla ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Sevilla 37. dakikada Ben Yedder'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid'e beraberliği getiren gol, 45. dakikada Griezmann'ın frikikten attığı güzel gol ile geldi.
Bu sonucun ardından Sevilla son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 33 puana yükseldi. Atletico Madrid'in ise 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve Simeone'nin öğrencileri 35 puanla 2. sırada yer aldı.
La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid evinde Levante'yi konuk edecekken, Sevilla deplasmanda Bilbao'ya konuk olacak.
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Sevilla 37. dakikada Ben Yedder'in golüyle öne geçerken, Atletico Madrid'e beraberliği getiren gol, 45. dakikada Griezmann'ın frikikten attığı güzel gol ile geldi.
Bu sonucun ardından Sevilla son 4 maçta 3. beraberliğini aldı ve 33 puana yükseldi. Atletico Madrid'in ise 3 maçlık galibiyet serisi noktalandı ve Simeone'nin öğrencileri 35 puanla 2. sırada yer aldı.
La Liga'nın 19. haftasında Atletico Madrid evinde Levante'yi konuk edecekken, Sevilla deplasmanda Bilbao'ya konuk olacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın