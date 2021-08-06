La Liga yönetiminden 2,7 milyar avroluk anlaşma

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, faaliyetlerini yürütmek için kurduğu yeni şirketin yüzde 10 hissesini 2,7 milyar avroya satmak için CVC Capital Partners ile anlaşmaya vardı.



La Liga'dan yapılan açıklamada, elde edilecek gelirin yüzde 90'ının kulüplere aktarılacağı, anlaşmayla yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik darboğazda olan takımların rahatlamasının hedeflendiği kaydedildi.



Anlaşmanın geçerlilik kazanması için La Liga ve La Liga 2'ye üye 42 kulübün onayı gerekiyor.



La Liga ekiplerinden Real Madrid, kulüplerin katılımı ve bilgisi olmadan yapıldığını savunarak anlaşmaya karşı çıktı.



Anlaşmanın aldatıcı bir yapısı olduğunu savunan Madrid temsilcisi, uzun vadede kulüplerin zarara uğrayacağını ileri sürdü.



