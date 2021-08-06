La Liga yönetiminden 2,7 milyar avroluk anlaşma

La Liga yönetimi, faaliyetlerini yürütmek için kurduğu yeni şirketin yüzde 10 hissesini 2,7 milyar avroya satmak için anlaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
La Liga yönetiminden 2,7 milyar avroluk anlaşma
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2021 00:53
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) yönetimi, faaliyetlerini yürütmek için kurduğu yeni şirketin yüzde 10 hissesini 2,7 milyar avroya satmak için CVC Capital Partners ile anlaşmaya vardı.

La Liga'dan yapılan açıklamada, elde edilecek gelirin yüzde 90'ının kulüplere aktarılacağı, anlaşmayla yeni tip koronavirüs nedeniyle ekonomik darboğazda olan takımların rahatlamasının hedeflendiği kaydedildi.

Anlaşmanın geçerlilik kazanması için La Liga ve La Liga 2'ye üye 42 kulübün onayı gerekiyor.

La Liga ekiplerinden Real Madrid, kulüplerin katılımı ve bilgisi olmadan yapıldığını savunarak anlaşmaya karşı çıktı.

Anlaşmanın aldatıcı bir yapısı olduğunu savunan Madrid temsilcisi, uzun vadede kulüplerin zarara uğrayacağını ileri sürdü.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.