La Liga, PSG'yi şikayet etti!

La Liga, Katar'dan sağlanan fonların piyasayı bozduğuna ve AB kurallarına aykırı olduğuna inandığı için Fransız devi PSG'yi AB'ye şikayet etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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La Liga, PSG'yi şikayet etti!
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12 Ağustos 2023 20:17
Son olarak Barcelona'dan Ousmane Dembele'yi kadrosuna katan PSG için La Liga'dan flaş hamle.

La Liga, PSG'nin Katar'dan sağladığı finansmanın piyasayı bozduğunu ve AB kurallarına aykırı olduğuna inandıklarını açıkladı.

Yapılan resmi açıklamada, "La Liga, PSG'nin piyasa ekonomisini ciddi şekilde bozan finans mekanizmalarıyla ilgili olarak Avrupa Komisyonu'na şikayette bulundu." denildi.

Açıklamaya göre PSG'nin Katar devletinden maddi destek aldığı ve bu da rekabeti ciddi şekilde etkilediği belirtildi.

La Liga'nın bunu haksız rekabet olarak gördüğü ve AB'nin bu durumla ilgili harekete geçmesi gerektiği aktarıldı.

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