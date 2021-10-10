La Liga: "Messi'nin gitmesi suçumuz değil"

La Liga Başkanı Javier Tebas, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılığı hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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La Liga: 'Messi'nin gitmesi suçumuz değil'
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10 Ekim 2021 17:44
La Liga Başkanı Javier Tebas, Messi'nin Barcelona'dan ayrılmasının kendi hatası olmadığını ve UEFA'nın her kulübe eşit yaklaşması olduğunu söyledi.

Kurallarının net olduğunu belirten Tebas, "Messi'nin gitmesi kesinlikle benim hatam değil. Futbolun sürdürülebilir bir yapıya ihtiyacı var. Serie A 20 yıldır para kaybediyor, Ligue 1 de öyle. Bu durum, Almanya ve İspanya'da böyle değil. Kurallara ihtiyacımız var. PSG, 400 milyon euro kazanırken, sadece maaşlara 600 milyon euro harcıyor. Messi'nin gitmesi bizim suçumuz olamaz. Bizim bir maaş limitimiz var, bu da La Liga'yı sürdürülebilir bir yapıda tutuyor" dedi.

Barcelona, La Liga'nın maaş bütçesi nedeniyle Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalayamamış ve futbol tarihinin en büyük vedalarından biri gerçekleşmişti.


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