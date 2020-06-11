La Liga derbiyle geri dönüyor

Seyircisiz olarak kaldığı yerden devam edecek sezon bugün TSİ 23.00'da Sevilla-R.Betis derbisiyle santraya inecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında statta kişi sayısı 250'yi geçemeyecek. Futbolcular maç saatine kadar maske ve eldiven takmak zorunda olacak, karşılaşma öncesi el sıkışma seremonisi yapılmayacak.Yedek kulübelerinin büyüdüğü statlarda basın toplantıları da dijital yollarla olacak. Koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapılacak. Her maçın 20. dakikasında ise sağlık çalışanları için statlarda alkış sesi yayınlanacak. La Liga'da 58 puanla Barcelona lider; 56 puanla da Real Madrid 2. sırada. Sevilla (47), Sociedad (46), Getafe (46) ve Atletico da(45) ilk 6'da yer alıyor. n ONUR DİNÇERİspanya'da yeniden başlayacak La Liga ile beraber Real Madrid tarihe geçecek. Eflatun-beyazlıların ünlü stadı Santiago Bernabeu tadilatta olduğu için farklı bir yol izlendi. Real Madrid; La Liga'da kalan maçlarını altyapılar için kurulan 6 bin kapasiteli Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda oynayacak. Şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Barcelona'nın 2 puan gerisindeki Real Madrid ilginç bir zirve mücadelesi verecek. Levante de bu süreçte La Nucia'da ikamet edecek.La Liga'nın tekrar sahaya inmesinin ardından tüm gözler Barcelona'da olacak. Lionel Messi ve Luis Suarez tam 5 ay sonra yeniden sahaya çıkacak. 13 Haziran Cumartesi TSİ 23.00'da Mallorca'yı konuk edecek Barça'da sakatlığı tamamen geçen Suarez ve bir sıkıntısı olmayan Messi ilk 11'de yer alacak. Mundo Deportivo Gazetesi manşetten verdiği haberinde; 'Yine beraberler' ifadelerini kullandı. Koronavirüs nedeniyle sezonun ertelenmesiyle Suarez'in yetiştiği; Messi'nin de hazır hale getirildiği aktarıldı.Koronavirüs sonrası futbola geri dönecek La Liga'da büyük heyecan yaşanıyor. Ligde bulunan 20 kulübün şehirlerinde adeta festival havası yaşanıyor. Şehirlere tüm takımların formaları ve bayrakları sokaklara asıldı. Sevilla, Madrid, Bilbao, Valencia, Barcelona gibi şehirlerde özel görüntüler dikkat çekti. Tüm takımların formaları tek tek meydanlara dizildi, seyircisiz maçlara rağmen heyecan yaratıldı.İngiltere'den özel bir graffiti ustası da La Liga'nın geri dönüşünü duvarlara resmetti. Londra'dan Gnasher Murals, açılış resmi ve yıldız futbolcuların silüetlerini çizerek büyük beğeni topladı. Ayrıca La Liga da resmi hesaplarından geri dönüşü bir fotoğrafla paylaştı. Futbol topu içerisinde La Liga'daki 20 takımdan futbolcular yan yana dizilerek; 'Yeniden kazanmak için' sloganıyla geri dönüşü müjdeledi.