Aranın ardından tekrar başlayan'da 28. hafta mücadelesindeevindeile karşı karşıya geldi. Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda oynanan Endülüs derbisini Sevilla 2-0 kazandı ve iyi bir başlangıç yaptı.Sevilla'ya galibiyeti getiren goller, 56. dakikada penaltıdanile birlikte 62. dakikada Galatasaray'ın eski oyuncusu'dan geldi. Fernando, Sevilla'daki 29 maçta 3 gol ve 2 asistlik performansa ulaştı., Sevilla'da 2011'de Alvaro Negredo'dan sonra üst üste 5 La Liga maçında gol atan ilk oyuncu oldu.Bu sonucun ardından yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Sevilla, 50 puana yükseldi ve 3. sıradaki yerini korumayı garantiledi. Avrupa Kupaları yarışında darbe alan Betis ise 33 puanda kaldı.La Liga'nın 29. haftasında Sevilla deplasmanda Levante ile karşılaşacakken, Betis ise Granada'yı konuk edecek.Öte yandan mücadele öncesinde salgın sebebiyle hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Kovid-19 önlemleri kapsamında top toplayıcılar sahada eldivenli ve maskeli şekilde yer aldı. Yedek oyuncular ise tribünde mesafeli oturdu.