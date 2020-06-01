La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor

İspanya La Liga'nın 11 Haziran'da Sevilla - Real Betis derbisiyle kaldığı yerden devam edeceği açıklandı.

La Liga derbi maçıyla yeniden başlıyor
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01 Haziran 2020 00:09
İspanya La Liga'nın koronavirüs sebebiyle verilen aranın ardından 11 Haziran tarihinde yeniden başlayacağı açıklandı.

La Liga yönetiminden yapılan açıklamada sezonun kaldığı yerden Sevilla - Real Betis derbisiyle perdelerini açacağı belirtildi. Yaklaşık 2,5 aydır koronavirüs önlemleri sebebiyle ertelenen İspanya Ligi'nde sezon finalinin ise 19 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

Sezon sonuna 11 hafta kala La Liga'da Barcelona 58 puanla lider durumda bulunurken Real Madrid 56 puanla ikinci, Sevilla 47 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

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