La Liga'dan televizyon alanında önemli bir gelişme

İspanya Ligi La Liga, uluslararası alanda en önemli televizyon sözleşmelerinden birine imza attı. Meksika'daki yayınlarını 500 milyon avroyu masaya yatıran Sky ve Univisión'un oluşturduğu ittifaka verdi. Endüstri kaynaklarının 2Playbook'a verdiği bilgiye göre, karşılığında önümüzdeki sekiz yıl boyunca ülkedeki görsel-işitsel haklardan yararlanacaklar.



Orta Amerika'yı kapsayan iki operatör arasındaki ittifak, ücretsiz yayınları garanti ederek turnuvanın görünürlüğünü artırma amacı taşıyor.



El Confidencial'a göre anlaşma iki yıl önceden başlatıldı ve yeni sözleşme 2023-2024'te yürürlüğe girecek.

Yeni sözleşmenin ekonomik şartları, uluslararası rekabet için en uygun dördüncü pazar haline gelen bu pazarda LaLiga'ya yılda 60 milyon avro garanti ediyor. Buna ek olarak, Sky'ın kendisi ile olan 30 milyon civarındaki mevcut sözleşmeye kıyasla güçlü bir yeniden değerlemeyi temsil ediyor.



Meksika, dördüncü uluslararası pazar haline geldi



Bu anlaşma, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki özel ürünler için yılda 144 milyon Euro ödeyen ve bir kez daha yeni dağıtım kanallarında geniş bir kapsama sahip olan ESPN tarafından domine ediliyor.



Bir sonraki en önemli bölge, beIN Sports ile sezon başına yaklaşık 100 milyon € üreten köklü bir ilişkinin olduğu Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Dördüncü sırada ise bu yıldan beri Mediapro ve Super Sports ile ittifak halinde haklarını kullandığı Çin Halk Cumhuriyeti geliyor. İspanya'daki görsel-işitsel hakları için 1100 milyon avronun korunmasını garanti altına almak temel amaç olarak görülüyor.





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