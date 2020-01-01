LA Clippers'ın "gizli bir planı var" iddiası

LA Times'dan Dan Woike, LA Clippers'ın "gizli bir planı olduğunun" düşünüldüğünü iddia etti.



Clippers, Serge Ibaka ve Luke Kennard'ı kadroya ekleyerek ölü sezonda şimdiye kadar birçok ihtiyacını karşılamıştı.



Ancak Marcus Morris'i de tutan ekibin, bir ilk beş kalibreli point guard alarak backcourt ihtiyacını da karşılaması gerekiyor.



LA Times'dan Dan Woike'a göre Clippers, 2020-21 sezonu için kadrosunu şekle sokma aşamasını henüz tamamlamış değil. Woike özellikle "birçok kutucuğun hala doldurulmadığını" öne sürdü:



"İnsanların tahminine kaldı. Clippers'ın bir point guarda, guard rotasyonunda savunma yardımına ve daha fazla liderliğe ihtiyacı var. Şimdiye kadar, Luke Kennard ile şut ve oyun kuruculuk alanında katkı yaptılar ve Marcus Morris'i de tuttular, ancak hala doldurulmamış çok sayıda kutucuk var.



NBA çevresinde sorarsanız, insanların Clippers'ın gizli bir planı olduğunu beklediklerini görürsünüz. Doğu Konferansı'ndaki yöneticilerden biri, bu konuda 'Öyle olması gerekiyor, değil mi?' demişti."



Clippers'ın, halen Kawhi Leonard ve Paul George için işleri kolaylaştırması adına tecrübeli bir oyun kurucu eklemesi gerekiyor.



