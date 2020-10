"LA Clippers, bu kadroyu dağıtacak" iddiası!

İsmini vermeyen bir NBA menajerinin, LA Clippers'ın 'Kadroyu dağıtacağını' duyduğunu söylediği belirtildi.



Geçtiğimiz yaz döneminde en iyi hamleleri yapan takım haline geldikten bir yıl sonra, Clippers'ın 2020-21 sezonu başlamadan önce kadrosunu "dağıtabileceği" yönünde spekülasyonlar ortaya çıktı.



The Athletic'den Ben Standig, Mike Vorkunov ve daha fazlası tarafından NBA menajerleri arasında yapılan bir ankette, bir menajer "Clippers'ın bu kadroyu dağıtacağını" duyduğunu belirtti:



"Clippers'ın bu kadroyu dağıtacağını duydum..."



Yorumun, bir menajerin Kawhi Leonard'ın bu ölü sezonda takas edilebilecek en büyük yıldız olup olmayacağına dair oylamada yapıldığı söylendi.



KAWHI, YENİ BİR POINT GUARD "TALEP ETMİŞTİ"



Leonard'ın muhtemel olarak ele takas edilebileceğine dair herhangi bir söylenti olmamasına rağmen, Clippers yoğun bir mikroskop altında. Leonard ve Paul George'un, 2020-21 sezonundan sonra mevcut sözleşmelerinden vazgeçebilme ihtimalleri bulunuyor.



ESPN'den Stephen A. Smith, First Take programının 16 Ekim'deki bölümünde, Leonard'ın Clippers'ın oyun kurabilecek bir point guard alması için "talepte bulunduğunu" bildirmişti.



Los Angeles, Batı Konferansı yarı finallerinde Denver Nuggets'a 3-1'lik bir üstünlük sağladıktan sonra elenince, koç Doc Rivers organizasyonla yollarını ayırmıştı. Önceki sezon Rivers'ın kadrosunda asistan olan Tyronn Lue, sonrasında resmi olarak yeni baş antrenör olarak işe alınmıştı.



Clippers, 2019-20 normal sezonunu Batı Konferansı'nda 49-23'lük dereceyle ikinci sırada tamamlamıştı. Ayrıca NBA tarihinde playofflarda 3-1'lik üstünlük sağladıktan sonra elenen 13. takım olmuştu.