La casa de papel fragmanı yayınlandı! Yeni sezon ne zaman başlayacak?

Netflix 2019'da ekranlara gelecek La casa de papel'in 3. sezonundan ilk görüntüleri paylaştı. Çete yeniden bir arada, üstelik bu sefer ortada soygundan daha büyük bir şey var. Ayrıca ekibe yeni üyeler katılıyor ve bu kez herkes çok daha büyük oynuyor.

La Casa De Papel'in üçüncü sezonuna ait yeni görüntüler yayınlandı. Diziye yeni sezonda Hovik Keuchkerian 'Bogota', Najwa Nimri 'Alicia', Fernando Cayo 'Tamayo' ve 'The Engineer' olarak yeni üyeler katılıyor

Önceki sezonlardan tanıdığımız karakterler Ursula Corberó 'Tokio', Álvaro Morte 'The Professor', Jaime Lorente 'Denver', Miguel Herrán 'Rio', Darko Peric 'Helsinki', Alba Flores 'Nairobi', Esther Acebo 'Estocolmo', Itziar Ituno 'Raquel Murillo', Enrique Arce 'Arturo' Kiti Mánver 'Mariví', Juan Fernández 'Coronel Prieto' & Mario de la Rosa 'Suarez' ve dizinin yaratıcısı Álex Pina ile yönetmen Jesús Colmenar, yeni sezonda ekranlara dönüyorlar.

Ayrıca yeni sezonda Berlin hayranlarını bir de sürpriz bekliyor: İkinci sezonda ölen Berlin'i (Pedro Alonso) 3. sezon tanıtım videosunda görüyoruz. Bu da yeni sezonun Berlin'in gerçek hikayesiyle ilgili sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.





3. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ursula Corbero, Paco Tous ve Alba Flores'ün başrollerini paylaşacağı La Casa De Papel 'in yeni sezon tarihine dair bilgi ise dizinin resmi Twitter adresinden duyuruldu.



Üçüncü sezon müjdesi veren tanıtımda 'Senin de bizimle aynı şeyi beklediğini biliyoruz. Ve bize katılmak isteyen olur mu bilmek istiyoruz. Çünkü tarihin en büyük soygunu henüz bitmedi. Üçüncü kısım geliyor' ifadeleri kullanıldı ve video tarih bilgisiyle paylaşıldı.





İlk bölümü 2 Mayıs 2017'de yayınlanan, 23 Kasım 2017'de ise ikinci sezonunu noktalayan La Casa De Papel, 2019 yılında kaldığı yerden devam edecek.





LA CASA DE PAPEL 3. SEZONDAN İLK GÖRÜNTÜLER

💥💥BOOM💥💥 pic.twitter.com/J8ngUWJk89 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 25 Ekim 2018



La Casa De Papel, birinci ve ikinci sezonuyla, 2018'de en çok izlenen yabancı dildeki Netflix içeriği oldu.



Netflix yakın zamanda, Vancouver Media'nın yapımcılığını üstlendiği dizinin yaratıcısı Álex Pina ile anlaştıklarını duyurmuştu.





