La casa de papel 5. sezon ne zaman? La casa de papel final tarihi

La casa de papel dizisi 5. sezon ne zaman çıkacağı merak edilirken yeni açıklama geldi ve dizinin 5. sezonunun final olacağı açıklandı. La casa de papel dizisinin yeni sezon bölümleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı tam olarak bilinemiyor ancak hayranlarının yakaladığı bazı ipuçları var. Sevilen Netflix dizisi bir soygun hikayesini anlatıyor ve tüm dünyada büyük izleyici kitlesine sahip olmuştu. Dizinin ünlü oyuncuları sosyal medya üzerinde de hayranlarına herhangi bir ipucu vermiyor.Bu konu ile ilgili La Casa de Papel yeni sezon detayları konusunda haberimizde derlediğimiz bilgiler mevcuttur.İlk iki sezonu fırtınalar estiren La Casa de Papel'in yeni sezonu 2020 sonunda başlaması tahmin ediliyor.Álex Pina tarafından İspanya'daki Antena 3adlı televizyon kanalı için çekilen bir soygun dizisidir. Dizi 2 Mayıs 2017'de ilk kez yayınlanmış ve 23 Kasım 2017'de sona ermiştir. İki sezondan oluşan dizinin ilk sezonunun süreleri yeniden düzenlenerek 9 bölümden 13 bölüme çıkartılmıştır. İkinci sezonu ise 9 bölümden oluşmaktadır. La Casa De Papel 25 Aralık 2017'de Netflix'e eklenmiştir.La Casa De Papel; Profesör lakaplı gizemli bir adam tarihin en büyük soygununu yapmaya karar verir. İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soyacaklardır. Öncelikle Profesör, yeteneklerine göre kendi uzman olan kişilerden oluşan bir ekip toplar. Ekipte hiç kimse birbirini tanımamaktadır. Ve ilk toplanmada herkese ülkelerin başkent isimlerinden oluşan bir kod adı verilir.Profesör olarak adlandırılan bir suç dehası, tarihin en büyük soygununu yapmayı planlar. Amacı İspanya Kraliyet Darphanesine girmektir. Bunun için de işlerinde uzman olan 8 suçludan oluşan bir ekip kurar. Ekip, 5 aylık bir eğitim sürecinden geçer ve bu sürede her ihtimali hesaba katarak soygunu kusursuz bir hale getirirler. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kilitler. Fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.Netflix; çok çeşitli ödüllü film, dizi, belgesel ve daha fazlasının internete bağlı binlerce cihaz üzerinden rahatlıkla izlenilmesini sağlayan bir yayın hizmeti olarak adlandırılabilir. Netflix'in en güzel özelliklerinden biri ise içeriği; tek bir reklam dahi görmeden, sınırsız ve kesintisiz olarak izleme olanağı sağlaması. Bir diğer özelliği ise Netflix'te her zaman keşfedilecek yeni bir dizi ya da filmin olması. Netflix'te her ay yüzlerce yeni dizi, film ya da programlar eklenmekte. Bu da Netflix platformunun güncelliğini her daim korumasını sağlıyor.Netflix ücret konusunda kullanıcılarına büyük kolaylıklar sağlıyor. Netflix üyeliği gerçekleştirdiğinizde ilk ay ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Eğer sonrasında kullanmak istemiyorsanız, Netflix üyelik iptali için günün 24 saati hiçbir taahhüt, sözleşme ya da iptal ücreti olmadan üyeliğinizi iptal etmeniz mümkün. Eğer Netflix platformu hoşunuza giderse de hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Üyeliğiniz siz iptal edene kadar devam edecektir.Netflix üyelik sırasında kullanıcılarına Basic, Standart ve Premium olmak üzere üç farklı yayın planı sunuluyor. Bu üç ayrı plandan birini seçen kullanıcılar diledikleri dizi, film ve programları izleme imkanına sahip oluyorlar. Peki ya Netflix kullanım planlarının farkları nelerdir?Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 15.99 TL.Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 27.99 TL.Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 39.99 TL.