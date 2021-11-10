L.Moskova maçı için Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla oynadıkları maçta kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı.



Sarı-kırmızılı kulüp, karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in Lokomotiv Moskovalı Dmitri Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği belirterek, hükmen ya da karşılaşmanın tekrar oynanması için UEFA'ya başvurdu.



Galatasaray'ın UEFA kurallarına göre maçtan 24 saat içerisinde başvuru yapmadığı için bu talebin değerlendirilmeye alınmadığı ortaya çıktı.





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