L'Equipe'den Mendy'e takdir

Trabzonspor ile Antalyaspor'un karşılaştığı mücadelede dikkat çeken Batista Mendy, asist de yaptığı maçtaki etkileyici oyunuyla sadece kulüp takımında değil, ülkesinde de büyük bir ilgiyle karşılandı.
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, farklı liglerde forma giyen Fransız futbolculardan oluşan haftanın ilk 11'ini açıkladı.
Mendy, bu prestijli listeye dahil edilerek uluslararası arenada da performansının takdir edildiğini gösterdi.
Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, farklı liglerde forma giyen Fransız futbolculardan oluşan haftanın ilk 11'ini açıkladı.
Mendy, bu prestijli listeye dahil edilerek uluslararası arenada da performansının takdir edildiğini gösterdi.