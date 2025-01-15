L'Equipe'den Mendy'e takdir

Karadeniz devinin orta sahadaki dinamosu Batista Mendy, 5-0 kazanılan Antalyaspor maçında kusursuz bir performans sergiledi.

Haber; Sabah
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
L'Equipe'den Mendy'e takdir
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2025 12:00
Trabzonspor ile Antalyaspor'un karşılaştığı mücadelede dikkat çeken Batista Mendy, asist de yaptığı maçtaki etkileyici oyunuyla sadece kulüp takımında değil, ülkesinde de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Equipe, farklı liglerde forma giyen Fransız futbolculardan oluşan haftanın ilk 11'ini açıkladı.

Mendy, bu prestijli listeye dahil edilerek uluslararası arenada da performansının takdir edildiğini gösterdi.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery