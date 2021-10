Kyrie'ye, Brooklyn'de antrenman yapma izni!

Brooklyn Nets yıldızı Kyrie Irving'in, New York City hükümetinin Nets'in antrenman tesisini özel bir ofis binası olarak kabul etmesi sonrası, burada takım arkadaşlarına katılabileceği belirtildi.



Ancak Irving, New York City'nin aşı zorunluluğu nedeniyle Barclays Center'daki maçlar için halen oynamaya müsait değil. Nets oyuncularının, takım faaliyetlerine katılabilmeleri için en az bir doz KOVID-19 aşısı yaptırdıklarını kanıtlamaları gerekiyor.



Nets, New York'taki hiçbir antrenmana katılmayan Irving'i, takımın iç sahadaki ilk hazırlık maçı öncesi "oynayamayacak durumda" olarak listelemişti.



Brooklyn'in önümüzdeki sezonki iç saha maçlarında Irving'siz oynamaya hazırlandığı bildirilmişti. Lig sözcüsü Mike Bass, geçtiğimiz günlerde aşısız oyunculara kaçıracağı maçlar için ödeme yapılmayacağını söylemişti ve Kyrie, aşı olmadığı takdirde Barclays Center'daki 41 maçın tamamını kaçırarak, maaşından 17.5 milyon doları kaybetmiş olacak.